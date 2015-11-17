Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже проявил себя как надежный партнер

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на рабочем ланче, проведенном в рамках Анталийского саммита "Большой двадцатки" (G-20).

Как сообщает Report, глава государства в своем выступлении подчеркнул, что связи высокого уровня между Азербайджаном и Турцией развиваются, напомнил, что Турция является первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Сообщив, что наши страны успешно сотрудничают в энергетической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что совместно реализуемые Азербайджаном и Турцией важные энергетические и другие проекты имеют большое значение не только в регионе, но и в мировом масштабе. Подчеркнув с этой точки зрения значимость проекта Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы, он отметил важность усиления координации в реализации данного проекта.

Президент Ильхам Алиев коснулся успехов, достигнутых Азербайджаном в области энергетики. Отметив, что наша страна обладает большой историей и опытом в области добычи нефти, глава государства сообщил, что впервые в мире нефть в море промышленным способом была добыта в Азербайджане.

Президент Азербайджана также рассказал об энергетических проектах, реализованных в период независимости, в частности, подписанном в 1994 году "Контракте века" и важном месте, которое он занимает на энергетической карте мира, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за минувший с тех пор период международное сотрудничество Азербайджана в энергетической сфере еще более расширилось и сегодня успешно продолжается.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Партнерство между нашими странами постоянно растет. В том числе партнерство с Турцией в энергетической сфере перешло от регионального партнерства к глобальному. Совместно с Турцией мы очень успешно реализуем важные энергетические проекты.

Азербайджан - первая страна, где с середины XIX века начала добываться нефть. Позже - в середине XX века широкий размах получила добыча нефти на Абшероне. Сейчас, в XXI веке, мы реализуем проект Южного газового коридора. Этот проект, значительная часть которого уже осуществлена, успешно реализуется при активном участии Азербайджана и Турции. Я имею в виду проект, соединяющий Турцию и Азербайджан, Каспийское и Средиземное моря. Это происходит впервые в истории. Отмечаю также газопровод, соединяющий Турцию и Азербайджан. Таким образом, мы превращаемся в страну, экспортирующую не только нефть, но и газ. Реализация обоих проектов началась примерно 10 лет назад. Их деятельность помогает нам продавать больше нефти и газа, а нашим партнерам - пользоваться альтернативными источниками энергии.

Как известно, Каспийское море не имеет выхода в Мировой океан. Несмотря на это, Азербайджан - первая страна, которая в таких условиях может поставлять миру свои природные ресурсы. Мы рады, что в 1994 году приступили к совместной работе с нашими партнерами. С тех пор это партнерство успешно продолжается. Я также хочу сказать, что это партнерство между нашими странами и друзьями позволило нам реализовать данные проекты. Мы надеемся, что проект Южного газового коридора также будет успешно реализован. Я хочу выразить признательность президенту Эрдогану за поддержку и движение вперед в едином направлении. У нас хорошие инвесторы. Также хочу выразить признательность президенту Обаме за поддержку Соединенными Штатами всех реализуемых проектов. Без этой поддержки нам не удалось бы добиться успехов, достигнутых, в частности, в середине 1990-х годов. Мы также хотели бы поблагодарить премьер-министра Великобритании Кэмерона. Великобритания уже более 20 лет является самым крупным инвестором в Азербайджане. Это позволило нам довести до очень высокого уровня наше партнерство как в торговле, так и в инвестировании и других областях. Хотел бы выразить в связи с этим признательность и моему другу Ренци. Италия и впредь будет самым большим импортером этого газа. Реализация данного проекта позволит нам посредством Италии выйти на рынки других стран. Инвестиции в размере сорока пяти миллиардов долларов позволят создать единую газовую сеть, способную транспортировать добываемый газ с побережья Каспийского моря. Этот газ, проходя через территории Грузии и Турции, будет поступать в Грецию, Болгарию, а затем Албанию и, наконец, через Адриатическое море дойдет до Италии. Этот проект требует координации усилий правительств и компаний соответствующих стран, и мы уже видим результаты этой координации, сотрудничества.

Газовые запасы Азербайджана оцениваются в объеме 2,6 триллиона кубометров. Это - подтвержденная цифра. Объем же потенциальных запасов составляет 5 триллионов кубометров. Этого объема хватит нам, нашим соседям и европейским потребителям как минимум на 100 лет. Это - проект энергетической безопасности. Сегодня вопрос энергетической безопасности не может рассматриваться в отдельности от национальной безопасности страны. Это - проект диверсификации. В данном случае это означает диверсификацию не только маршрутов, - хотя это важно, - но и источников. В этом смысле наш источник является новым для Европы. Наш маршрут является новым для Европы. Проект полностью изменит энергетическую карту Европы. Азербайджан уже проявил себя как надежный партнер. Конечно же, мы должны обеспечить интересы стран-транзитеров, потребителей и добывающих стран. Чтобы достичь этих целей, мы должны создать благоприятные условия для всех сторон.