Президент Ильхам Алиев наградил директора Александрийской библиотеки орденом "Достлуг"

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, директора Александрийской библиотеки Исмаила Серагельдина.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что директор Александрийской библиотеки Исмаил Серагельдин в связи с деятельностью, осуществляемой в качестве сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, удостоен одной из высоких государственных наград Азербайджана - ордена "Достлуг", и вручил ему орден.

Директор Александрийской библиотеки Исмаил Серагельдин выразил признательность за присвоение ему одной из высоких государственных наград Азербайджана - ордена "Достлуг" и сказал, что испытывает чувство гордости в связи с этим. Оценив Низами Гянджеви как вклад Азербайджана в человечество, гость заявил, что Александрийская библиотека подготовила совершенную книгу о Низами Гянджеви на арабском языке, и вручил президенту Ильхаму Алиеву первый экземпляр книги. Исмаил Серагельдин отметил, что цель Центра заключается не только в организации встреч между крупными политиками. Ее основная цель заключается в создании возможности для любого человека обрести знания о гениальном азербайджанском мыслителе Низами Гянджеви.

Глава государства Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Исмаила Серагельдина в качестве сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви, отметил значение превращения центра в крупный международный институт.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей деятельности Международного центра Низами Гянджеви.