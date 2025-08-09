О нас

Президент и премьер-министр Израиля поздравили лидера и народ Азербайджана

Президент и премьер-министр Израиля поздравили лидера и народ Азербайджана Поздравляем президента Трампа! Ваше смелое руководство и глобальное видение сделали возможным ещё одно мирное соглашение.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 22:07
Президент и премьер-министр Израиля поздравили лидера и народ Азербайджана

Поздравляем президента Трампа! Ваше смелое руководство и глобальное видение сделали возможным ещё одно мирное соглашение.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

"Я также поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения. Пусть все вы насладитесь новой эпохой примирения и общего процветания",- говорится в публикации.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог также в соцсети X написал о Совместной декларации, подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом.

