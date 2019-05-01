Президент Грузии прокомментировала вопрос определения границы с Азербайджаном

"Есть необходимость своевременного решения вопроса границы с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала в интервью грузинской службе радио "Голос Америки".

По ее словам, у Грузии есть представление по данному вопросу: "К концу Советского союза имелась граница, считающаяся административной границей согласно картам 1938 года, после которых не было новых карт. Исходя из правовых принципов, это обычное решение. И потом можно об этом договориться. Окончательно позиция никогда не бывает такой уж жесткой, однако это наша начальная позиция и это известно нашим друзьям".

С.Зурабишвили коснулась также вопроса посещения комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи): "Было бы неверным говорить, что произошло что-то новое. Я и раньше посещала комплекс. Я очень удивлена заявлению лиц, выдающих себя за патриотов с исторической сознательностью, о том, что мое посещение храма является составной частью определенной провокации. Президент не должен посещать какое-либо место в стране? Меня очень удивили реакции некоторых сторон".