Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид прибудет с официальным визитом в Азербайджан. Перед поездкой он ответил на вопросы местного бюро Report. Представляем эксклюзивное интервью с президентом 76-й сессии Ген

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Абдулла Шахид прибудет с официальным визитом в Азербайджан. Перед поездкой он ответил на вопросы местного бюро Report. Представляем эксклюзивное интервью с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

-Во время пандемии Вы выполняли трудную задачу, руководя Генеральной Ассамблеей. Как известно, государства - члены ООН в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации по инициативе президента Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения приняли резолюцию «Об обеспечении равной, приемлемой цены и своевременного доступа к вакцинам от COVID-19». Как вы оцениваете роль Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19?

- Да, пандемия оказала разрушительное воздействие на всю планету и не обошлась без последствий ни для одной страны. В ООН перед нами была поставлена такая сложная задача, как обеспечение многосторонних дипломатических отношений при физическом участии. Это потребовало большой напряженной работы со стороны моего офиса, правительства принимающей страны, Секретариата ООН и администрации Нью-Йорка. Тем не менее, я рад сообщить, что ООН теперь полностью открыта для личного общения. Я полностью осведомлен о важной роли, которую Азербайджан играет как председатель Движения неприсоединения. Я вспоминаю онлайн-саммит, созванный президентом Ильхамом Алиевым 4 мая 2020 года, в ходе которого он предложил странам Движения неприсоединения инициировать предложение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19 на уровне глав государств и правительств. Инициативу Азербайджана поддержали 150 стран-членов ООН. Эта широкая поддержка инициативы подчеркнула важность многосторонности и консенсуса в отношении необходимости активизации международных усилий по преодолению последствий COVID-19.

31-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи состоялась 3-4 декабря 2020 года. Лидеры, участвовавшие в мероприятии, подчеркнули необходимость обеспечения быстрой мобилизации ресурсов для поддержки платформы COVAX по справедливому распределению вакцин от COVID-19; увеличения инвестиций на социальные услуги и здравоохранение; облегчения долгового бремени за счет вмешательства международных финансовых учреждений и стран-партнеров и оказания необходимой помощи в целях развития. Созыв этой специальной сессии дал уверенность в том, что мир един в своей борьбе против общего врага.

Хочу также отметить, что Азербайджан пожертвовал 5 млн долларов США Всемирной организации здравоохранения для поддержки борьбы с пандемией. Это отличный пример солидарности людей, объединившихся во время пандемии. Я также хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева за то, что он выступил с видеообращением на мероприятии высокого уровня под названием “Наращивание усилий для всеобщей вакцинации”, которое я созвал 25 февраля 2022 года в штаб-квартире ООН.

- Азербайджан является одной из стран, которая прилагает большие усилия для достижения Целей устойчивого развития. Как бы вы оценили достижения Азербайджана в этом вопросе?

- Пандемия COVID-19 привела к глобальному застою в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) во всех секторах. Ни одна страна не застрахована от этой рецессии. Я знаю, что ООН и ее партнеры работают в направлении достижения ЦУР в Азербайджане и тесно сотрудничают с правительством. В результате этого партнерства Азербайджан расставил приоритеты по 17 ЦУР, 88 целям и 119 показателям, охватывающим экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого развития. Представив два отчета Добровольного национального обзора в 2017 и 2019 годах, Азербайджан стал первой страной в СНГ, представившей их до 2019 года. В 2016 году президент Азербайджана подписал указ о создании Национального координационного совета по устойчивому развитию, который выступает в качестве основного партнера для координации поддержки, оказываемой ООН правительству Азербайджана. За последние пять лет Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность достижению Повестки дня на период до 2030 года. Сегодня Национальный координационный совет по устойчивому развитию стал ключевым партнером ООН, направляющем свою поддержку правительству Азербайджана. В то же время Азербайджан стал одной из первых стран, реализовавших миссию MAPS (интеграция, ускорение и поддержка в области политики во имя повестки 2030), отражающую конкретные шаги, которые могут быть предприняты для ускорения ЦУР на национальном уровне, и представил свой опыт на Бакинском форуме по устойчивому развитию в 2018 году. Наряду с другими вопросами, региональный форум был отмечен принятием Бакинских принципов, определяющих деятельность по интеграции и ускорению ЦУР.

Наряду с этим, при поддержке ООН в Азербайджане был запущен Национальный информационный портал по ЦУР, который представляет интерактивную панель управления, собирает консолидированную информацию, отслеживает и контролирует прогресс в достижении ЦУР в режиме реального времени. Несмотря на пандемию, Азербайджан находится на пути к достижению ЦУР 1 (Ликвидация бедности) и ЦУР 6 (Чистая вода и санитария), а также умеренно улучшает показатели по ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) и ЦУР 11 (Устойчивые города).

- Какие вопросы планируется обсудить в рамках Вашего визита в Азербайджан?

- В рамках визита в Азербайджан у меня будет много встреч. Как вы знаете, наша планета борется с несколькими проблемами одновременно - пандемия, изменение климата и война являются видимыми частями айсберга. Во время моего визита 13 июня у меня будет возможность встретиться с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Мы обсудим вопросы повестки дня Генеральной Ассамблеи, а также основные вопросы, стоящие перед нами в ООН. В рамках моего визита я также встречусь с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Это встреча, которую я, как бывший председатель парламента, с нетерпением жду. Парламенты как законодательные органы призваны сыграть важную роль в укреплении многосторонности. Я призову председателя проводить работу по повышению осведомленности парламента о деятельности Генассамблеи, о гендерных инициативах, которые я предпринял в ООН, в том числе о специальном мероприятии, прошедшем в кулуарах Комиссии по положению женщин, посвященном насилию и домогательствам в отношении женщин в политике. Во время моего визита я также буду активно взаимодействовать с молодежью и учеными Университета ADA, ранее известного как Азербайджанская дипломатическая академия. Мероприятие будет совместно организовано Университетом ADA и Молодежной сетью Движения неприсоединения. И перед отъездом я также встречусь с действующими в Азербайджане агентствами под руководством резидента-координатора ООН в стране Владанки Андреевой, чтобы узнать больше об их проектах.

- Мы все знаем, что вы назвали свое президентство «Президентством надежды». Как вы думаете, удалось ли вам реализовать задуманное?

- Я выбрал «надежду» в качестве темы своего президентства, потому что я твердо верил, что мир отчаянно нуждался в позитивном послании во время пика пандемии COVID. Я убежден, что решение проблем, от которых страдает планета, зависит от объединения усилий международного сообщества, отказа от разногласий и работы для достижения общей цели. Только когда мы едины, мы сильнее. Международное сотрудничество приносит результаты, и Организация Объединенных Наций должна быть в авангарде пропаганды коллективных действий. Как вы, возможно, знаете, у меня есть пять ключевых приоритетов, над которыми я работал во время моего Президентства надежды: восстановление после пандемии, устойчивое восстановление, реагирование на потребности планеты, уважение прав всех и возрождение Организации Объединенных Наций. Кроме того, одной из моих целей было расширение участия молодежи в многосторонних процессах. В связи с этим я разработал программу, которая предоставляет молодым дипломатам из недостаточно представленных стран возможность познакомиться с работой многосторонней системы. Впервые мы инициировали стипендию под названием "Надежда" Генассамблеи при поддержке государств-членов ООН. И я чрезвычайно благодарен системе ООН и государствам-членам за их неустанную поддержку.