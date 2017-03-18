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    Президент форума Кранс-Монтана: Азербайджан - это пример стабильности и развития

    Жан-Поль Картерон: Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном© Courtesy İmage

    Дахла, Марокко. 18 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан  - это пример стабильности и развития". Об этом командированному в Марокко журналисту Report заявил президент форума Кранс-Монтана Жан-Поль Картерон.

    Картерон отметил, что Азербайджан является важной страной региона.

    Он напомнил, что один из форумов Кранс-Монтана был проведен в Баку в 2012 году, выразив заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном в этой связи. 

    Жан-Поль Картерон особо отметил участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в работе форума Кранс-Монтана в Баку в 2012 году. 

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