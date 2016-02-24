Президент Фонда Гейдара Алиева приняла участие в церемонии открытия катакомб Святых Марчеллино и Пьетро в Ватикане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля в Ватикане состоялось открытие катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, отреставрированных по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда, в церемонии приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Вначале первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла во дворец Массимо в Риме, где приняла участие в презентации, посвященной реставрации катакомб Святых Марчеллино и Пьетро.

Директор музея Рита Парис приветствовала Мехрибан Алиеву и других гостей.

Профессор Фабрицио Бисконти выразил Мехрибан Алиевой особую признательность за внимание, проявленное к реставрации римских катакомб. Рассказав об истории катакомб, он подчеркнул, что они представляют важное значение для всего христианского мира, отметив, что после реставрационных работ достигнуты колоссальные результаты. "При поддержке Фонда Гейдара Алиева нам удалось сохранить историческое пространство", - сказал Ф.Бисконти, проинформировав участников также о сюжетах фресок в катакомбах.

Затем был показан фильм, повествующий о реставрации катакомб. В фильме подробно говорилось о ходе реставрационных работ и ее творческо-технических аспектах, выражалась признательность Фонду Гейдара Алиева за заслуги в сохранении мирового культурного наследия, в том числе реставрации катакомб.

Председатель Совета понтифика по культуре Ватикана кардинал Джафранко Равази подчеркнул, что катакомбы Марчеллино и Пьетро представляют большую духовную ценность для мировой культуры, в особенности, для христиан. А Фонд Гейдара Алиева Азербайджана – мусульманской страны оказал большую поддержку сохранению этой духовной ценности. Кардинал Равази сообщил, что обратился к христианам всего мира в связи с реставрацией катакомб, столкнувшихся с угрозой разрушения, однако не получил положительного ответа и лишь Фонд Гейдара Алиева отозвался на этот призыв.

После презентации Мехрибан Алиева ознакомилась с шедеврами, хранящимися в музее Дворец Массимо. Во Дворце Массимо – одном из самых знаменитых музеев итальянской столицы, собраны коллекции классического мирового искусства. В музее хранятся образцы скульптуры, фрески, мозаика, монеты, различные вышивки золотом, относящиеся к периоду от II века до н.э. до V века н.э. древнеримской культуры. Значение музея заключается в возможности видеть здесь одновременно историю, мифологию и повседневную жизнь Древнего Рима. Кроме того, среди ценных экспонатов музея - древнегреческие статуи, портреты, относящиеся к периодам Республики и Империи, скульптура Августа Понтифика Массимо. На первом этаже представлены шедевры скульптуры. Фрески, мозаика, экспонаты, отражающие дизайн домов богатых римских поместий, находятся на втором этаже. Здесь также хранятся богатые коллекции монет, мебель и драгоценности того времени.

Затем состоялось открытие катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, реставрированных при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и кардинал Равази разрезали ленту в знак открытия катакомб после реставрации.

Было снято белое покрывало с установленной у входа доски, на которой указано, что катакомбы реставрированы Фондом Гейдара Алиева.

Во время ознакомления с катакомбами было отмечено, что реставрационные работы, проводимые с 2012 года, выполнены на самом высоком уровне. В ходе реставрации были использованы инновационные методы, современные технологии.

Напомним, что реставрация святых Римских катакомб осуществляется на основании двустороннего соглашения, подписанного в 2012 году между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом. Итальянская печать и общественность расценивают этот шаг Фонда как один из важнейших вкладов в развитие диалога между религиями и культурами.

В заключение участники церемонии и кардинал Равази еще раз поблагодарили Мехрибан Алиеву за эту благородную деятельность.