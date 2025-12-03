Президент Федерации: Азербайджанские спасатели прогрессируют очень быстро

Уровень подготовки азербайджанских спасателей растет быстрыми темпами.

Об этом Report заявил президент Международной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян.

"Азербайджан (азербайджанские спасатели - ред.) прогрессирует прямо на глазах", - сказал он.

Он отметил, что в первый раз посещал Азербайджан в 2008 году, и видит кардинальные перемены в уровне подготовки спасателей и работы министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

"Это совершенно другое министерство, абсолютно другое по оснащенности, укомплектованности и подготовке", - сказал он.

Говоря о проведении в Баку XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб он отметил, что контакты на министерском уровне проходят и в кулуарах и на основном мероприятии, что улучшает степень координации и взаимосвязанности.

"Нынешнее общение, даже неформальное, чрезвычайно ценится. Потому что мы не просто представляем спорт, мы говорим о пожарно-спасательной службе, то есть о подготовке, изменениях и технологиях. Это комплекс мероприятий, направленный на безопасность наших стран", - подчеркнул Чуприян.

Международная Ассоциация "Международная спортивная федерация пожарных и спасателей" создано в 2001 году решением I Всемирной Конференции руководителей пожарно-спасательных служб и объединяет пожарных и спасателей из 33 стран мира