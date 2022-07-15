Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан 18 июля. Об этом Report сказали в Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан 18 июля. Об этом Report заявили в Европейской комиссии.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что в рамках визита ожидается встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

"Во время визита на следующей неделе ЕС и Азербайджан будут стремиться укрепить свое стратегическое партнерство в области энергетики с целью повышения роли Южного газового коридора в диверсификации поставок природного газа в ЕС, в частности, для Юго-Восточной Европы", - отметили в пресс-службе ЕК.