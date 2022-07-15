О нас

Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан

Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан 18 июля. Об этом Report сказали в Еврокомиссии.
Внешняя политика
15 июля 2022 г. 16:29
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон посетят Азербайджан 18 июля. Об этом Report заявили в Европейской комиссии.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что в рамках визита ожидается встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, исполняющим обязанности президента SOCAR Ровшаном Наджафом.

"Во время визита на следующей неделе ЕС и Азербайджан будут стремиться укрепить свое стратегическое партнерство в области энергетики с целью повышения роли Южного газового коридора в диверсификации поставок природного газа в ЕС, в частности, для Юго-Восточной Европы", - отметили в пресс-службе ЕК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке Head of European Commission to visit Azerbaijan

Экслюзивные новости

Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi