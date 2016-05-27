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    Президент Египта поздравил Ильхама Алиева

    Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Ваше превосходительство,

    Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

    Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благосостояния и прогресса по случаю знаменательного дня.

    Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам большое уважение и почтение". 

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