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Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога

Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога Генеральный директор EDARA пояснил, что исламофобия — не только своеобразный иррациональный страх перед исламом и мусульманами, но также социальное явление.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 15:23
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога

Проведение конференции по борьбе с исламофобией - надежда на разработку рекомендаций для целенаправленных действий по изживанию данного явления и укрепления взаимопонимания в мире посредством диалога.

Об этом Report заявил генеральный директор Европейской Академии развития и исследований (EDARA), расположенной в Бельгии, Брахим Лайтусс.

Генеральный директор EDARA пояснил, что исламофобия — не просто иррациональный страх перед исламом и мусульманами, но также социальный феномен.

"Исламофобия - комплексная, многогранная проблема, которая также включает политические аспекты, требующие политических решений. Но, прежде всего, надеемся, что сможем работать над сближением различных мнений, потому что нам, мусульманам - гражданам Европы, очень важно поддерживать диалог. Даже если делаются ошибки или что-то идет не в правильном направлении. Мы надеемся на продолжение работы над преодолением разногласий в будущем посредством поддержания диалога",- сказал он.

Б. Лайтусс отметил важность усилий Азербайджана в борьбе с исламофобией: "На конференции звучит много разных мнений и голосов, как вести борьбу с исламофобией. И это полезно - это основа диалога. Вы можете слышать представителей разных стран с разными точками зрения. Здесь собрались ученые, политики и эксперты, что придает большую ценность этому мероприятию", - сказал он.

"Надеемся, что у нас могут быть разработаны рекомендации для продолжения борьбы с этим явлением [исламофобией] и использования диалога как инструмента для сплочения людей, а не их разобщения. Это дает надежду на позитивные изменения в будущем. В противном случае мы окажемся в состоянии поляризации и противостояния. А нам нужны взаимопонимание, диалог и все больше и больше различных, которые помогут решить эту проблему", - заключил он.

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Версия на английском языке EDARA president: Fight against Islamophobia must be through dialogue
Версия на азербайджанском языке EDARA prezidenti: İslamofobiyaya qarşı mübarizə dialoq yolu ilə aparılmalıdır

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