Президент: Для Грузии важны хорошие отношения между Азербайджаном и Арменией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с Папой Римским коснулась конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с Папой Римским коснулась конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом глава государства сказала в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova Srl.

По ее словам, Грузия впервые за современную историю продолжила свои традиции, сумев выступить как посредник между Азербайджаном и Арменией: "Мы надеемся, что текущая обстановка улучшится особенно после внеочередных выборов в Армении".

С.Зурабишвили отметила, что осенью 2020 года во время начала конфликта Грузия предложила руководству обеих стран посетить Тбилиси и наладить диалог: "Мы надеялись, что и в будущем будем играть положительную роль. Для Грузии важны хорошие отношения с обеими странами. Если бы конфликт усугубился, произошла бы трагедия. Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности. Это черта свойственна Грузии и создает условия для сосуществования различных конфессий и этнических групп. Для существования и развития Грузии нет иного пути".