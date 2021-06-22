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Президент: Для Грузии важны хорошие отношения между Азербайджаном и Арменией

Президент: Для Грузии важны хорошие отношения между Азербайджаном и Арменией Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с Папой Римским коснулась конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 июня 2021 г. 11:53
Президент: Для Грузии важны хорошие отношения между Азербайджаном и Арменией
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с Папой Римским коснулась конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом глава государства сказала в интервью итальянскому изданию Agenzia Nova Srl.

По ее словам, Грузия впервые за современную историю продолжила свои традиции, сумев выступить как посредник между Азербайджаном и Арменией: "Мы надеемся, что текущая обстановка улучшится особенно после внеочередных выборов в Армении".

С.Зурабишвили отметила, что осенью 2020 года во время начала конфликта Грузия предложила руководству обеих стран посетить Тбилиси и наладить диалог: "Мы надеялись, что и в будущем будем играть положительную роль. Для Грузии важны хорошие отношения с обеими странами. Если бы конфликт усугубился, произошла бы трагедия. Мы хотим создать платформу для диалога и стабильности. Это черта свойственна Грузии и создает условия для сосуществования различных конфессий и этнических групп. Для существования и развития Грузии нет иного пути".

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Версия на английском языке President: It is important for Georgia to have good relations between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Gürcüstan üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında yaxşı münasibətlərin olması vacibdir”

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