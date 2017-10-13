Президент Болгарии: Мы поддерживаем Южный газовый коридор

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Мы поддерживаем Южный газовый коридор. Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе. Поэтому мы поддерживаем этот проект.".

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Румен Радев сказал: "Господин президент, прежде всего, разрешите от имени моей делегации выразить Вам признательность за приглашение и возможность посетить Вашу прекрасную страну.

Мы рады находиться здесь для проведения обсуждений и продолжения диалога между руководством наших стран. Считаем, что интенсивность политического диалога демонстрирует, что между нашими народами и странами существуют очень хорошие отношения. Наряду с этим, как отметили и Вы, уровень политического диалога создает хорошие условия для развития нашего сотрудничества во многих других сферах. Только что мы обсудили экономическое и энергетическое сотрудничество, его возможности и потенциал. Есть очень большой потенциал в связи с перевозками, созданием транспортного коридора. Мы также обсудили прямые рейсы между Баку и Софией, которые важны для наших стран. Если мы сможем открыть эту воздушную линию, то внесем вклад в развитие всех других областей".