Президент Болгарии: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер

Азербайджан зарекомендовал себя как желанный, приоритетный и надежный партнер для Болгарии.

Азербайджан зарекомендовал себя как желанный, приоритетный и надежный партнер для Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам президента Болгарии, активный диалог с Азербайджаном на высоком и высшем уровне в последние годы способствовал развитию отношений двух стран до уровня стратегического партнерства.

"Я рад, что мы разделяем наши взгляды на продолжение развития нашего плодотворного сотрудничества по ряду областей", - сказал Р. Радев.