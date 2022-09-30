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Президент Болгарии: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер

Президент Болгарии: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер Азербайджан зарекомендовал себя как желанный, приоритетный и надежный партнер для Болгарии.
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 14:14
Президент Болгарии: Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер

Азербайджан зарекомендовал себя как желанный, приоритетный и надежный партнер для Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам президента Болгарии, активный диалог с Азербайджаном на высоком и высшем уровне в последние годы способствовал развитию отношений двух стран до уровня стратегического партнерства.

"Я рад, что мы разделяем наши взгляды на продолжение развития нашего плодотворного сотрудничества по ряду областей", - сказал Р. Радев.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: “Azərbaycan özünü etibarlı tərəfdaş kimi təsdiqləyib”
Версия на английском языке Bulgarian President: 'Azerbaijan has established itself as a reliable partner'

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