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Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева

Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева 7 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 20:16
Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева

7 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития и процветания нашей страны.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-белорусские дружественные отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Alexander Lukashenko congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevi təbrik edib

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