Президент Азербайджана прибыл в Санкт-Петербург

Президент Азербайджана прибыл в Санкт-Петербург

20 декабря, 2019 16:08

https://report.az/storage/news/4a38987a757195dae302fa0e961e32af/dcdceb04-7dc9-44b6-ba25-887115666357_292.jpg 20 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Report.

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