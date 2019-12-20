Президент Азербайджана прибыл в Санкт-Петербург

20 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает Report.
Президент Азербайджана прибыл в Санкт-ПетербургПрезидент Азербайджана прибыл в Санкт-Петербург
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