Президент Азербайджана поздравил нового императора Японии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Нарухито.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
Сердечно поздравляю Вас с интронизацией в качестве 126-го Императора Японии.
Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией вызывает удовлетворение. Надеюсь, что связывающие наши страны дружественные узы, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Японии".
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