Президент Азербайджана поздравил нового императора Японии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Нарухито.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас с интронизацией в качестве 126-го Императора Японии.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией вызывает удовлетворение. Надеюсь, что связывающие наши страны дружественные узы, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Японии".