 Наверх

Президент Азербайджана поздравил нового императора Японии

Президент Азербайджана поздравил нового императора Японии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо императору Японии Его величеству Нарухито. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас с интронизацией в качестве 126-го Императора Японии.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией вызывает удовлетворение. Надеюсь, что связывающие наши страны дружественные узы, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Японии".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi