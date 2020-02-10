Президент Азербайджана поздравил иранского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы Исламской революции.

Сегодняшний уровень основанных на исторических, культурных и религиозных корнях азербайджано-иранских отношений, развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями наше сотрудничество как в двустороннем формате, так и в международных организациях, в частности, в рамках Движения неприсоединения, и впредь будет укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному иранскому народу – постоянного мира и процветания".