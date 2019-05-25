Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во благо дружественного народа Индонезии".