Президент Азербайджана поздравил индонезийского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия.
Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во благо дружественного народа Индонезии".
News DepartmentАвтор новости