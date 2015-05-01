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    ​Президент Азербайджана принял заместителя исполнительного директора МВФ

    Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Мицухиро Фурусава. 

    Как сообщает Report, на встрече говорилось о значении проведения в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития, а также был отмечен высокий уровень подготовки к этому мероприятию.

    На встрече с удовлетворением было отмечено, что Азербайджан является благоприятным местом для проведения подобных мероприятий и страна имеет в этой сфере достаточный опыт.

    В ходе беседы было подчеркнуто значение успешного и долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и МВФ, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с конкретными перспективами сотрудничества.

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