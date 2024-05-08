Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее.
Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в президентском комплексе в Анкаре.
По его словам, регион должен достичь стабильности.
Он отметил, что его радует прогресс, достигнутый между Баку и Ереваном, и он ожидает положительных результатов от встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая состоится в Алматы 10 мая.