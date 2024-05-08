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Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее

Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 19:59
Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано как можно скорее.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в президентском комплексе в Анкаре.

По его словам, регион должен достичь стабильности.

Он отметил, что его радует прогресс, достигнутый между Баку и Ереваном, и он ожидает положительных результатов от встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая состоится в Алматы 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi ən qısa zamanda imzalanmalıdır

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