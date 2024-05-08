Посол: COP29 сыграет важную роль в привлечении внимания к минной проблеме

Азербайджанский посол проинформировал европейскую аудиторию о гуманитарных, социальных и экологических аспектах минной проблемы в Азербайджане.

О гуманитарных и экологических аспектах минной проблемы в Азербайджане, ходе работ по разминированию, деятельности национального агентства по разминированию (ANAMA) и других организаций, вовлеченных в это, усилиях правительства по поддержке и социальной реабилитации жертв минной политики Армении проинформировал европейскую аудиторию посол страны в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Как сообщает Report, обширное интервью посла под заголовком "Разминирование, восстановление освобожденных территорий и безопасное возвращение перемещенных лиц - наши важнейшие приоритеты" размещено в Diplomatic Magazine , распространяемом на территории стран Бенилюкс - Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, а также в Германии.

Посол подробно рассказал о сотрудничестве Азербайджана с другими странами и международными организациями в решении проблемы разминирования, отметив, что нынешний объем внешней поддержки национальным усилиям по разминированию освобожденных территорий - лишь 5% от общего бюджета - явно недостаточен, учитывая масштабы и сложность проблем.

В интервью особо отмечены усилия Азербайджана по привлечению внимания международного сообщества к проблеме заминированных территорий в других странах мира и сотрудничеству в этом важном вопросе с ООН и Движением Неприсоединения, а также проводимым в Азербайджане международным конференциям.

Касаясь крайне актуальной проблемы негативного воздействия мин на окружающую среду, загрязнение и деградацию экосистем, Мустафаев сказал, что в рамках климатического саммита в Баку в ноябре этого года данной проблеме будет уделено особое внимание.

COP29 сыграет важную роль в привлечении более пристального внимания к минной проблематике и включении ее в международный дискурс борьбы с изменением климата, подчеркнул он.