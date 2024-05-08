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Послы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку

Послы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу "Братская могила" Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 18:14
Послы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку

Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу "Братская могила" Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России, в мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, выступив с приветственной речью, отметил важность продолжения реставрационных работ, которые осуществляются местными властями при содействии посольства РФ на территории Ясамальского и Сабунчинского воинских кладбищ, где покоятся советские солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и независимость в борьбе с фашизмом.

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Версия на английском языке Ambassadors of CIS countries lay flowers in front of ‘Brotherhood Cemetery’ in Baku
Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin səfirləri Bakıda “Qardaşlıq məzarlığı” Memorial kompleksi önünə gül dəstələri qoyub

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