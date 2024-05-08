Послы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку

Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу "Братская могила" Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.

Главы дипмиссий стран СНГ в преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы над фашизмом возложили цветы к монументу "Братская могила" Мемориального комплекса воинской славы на территории Наримановского района Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России, в мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, выступив с приветственной речью, отметил важность продолжения реставрационных работ, которые осуществляются местными властями при содействии посольства РФ на территории Ясамальского и Сабунчинского воинских кладбищ, где покоятся советские солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и независимость в борьбе с фашизмом.