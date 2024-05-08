Радев: София и Баку стремятся использовать стратегические преимущества для связей между Европой и Азией

Совместная декларация об укреплении стратегического партнерства Болгарии и Азербайджана, подписанная сегодня в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, является выражением значительного потенциала для углубления наших отношений.

Совместная декларация об укреплении стратегического партнерства Болгарии и Азербайджана, подписанная сегодня в Баку с президентом Ильхамом Алиевым, является выражением значительного потенциала для углубления наших отношений.

Как сообщает Report, об этом президент Болгарии Румен Радев написал на своей странице в Facebook.

"Интенсивный диалог на высшем политическом уровне способствует не только двустороннему сотрудничеству, но и укреплению энергетической безопасности Европы, стабильности и экономическому развитию [Южного] Кавказа и Черноморского региона", - написал Радев.

По его словам, обе страны заинтересованы в использовании своих стратегических преимуществ для развития связи между Европой и Азией во всех ее измерениях.

Президент Болгарии также отметил, что Азербайджан стал ключевым партнером Болгарии в области энергетики и "внес значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа в экономику Болгарии".