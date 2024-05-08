Президент Болгарии и его супруга посетили Национальную гимнастическую арену

Президент Болгарии Румен Радев и его супруга Десислава Радева, находящиеся с официальным визитом в Азербайджане, 8 мая посетили Национальную гимнастическую арену.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева 8 мая ознакомились с Национальной гимнастической ареной.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева проинформировали президента Болгарии и его супругу о созданных на арене условиях.

Отмечено, что Национальная гимнастическая арена, рассчитанная на 9600 зрителей, состоит из двух частей. На арене регулярно осуществляется процесс подготовки гимнастов к международным соревнованиям. Гимнастический зал здесь состоит из основной соревновательной и вспомогательной учебной частей. На арене имеются залы для тренировок, аудитории, столовая для атлетов. В комплексе также расположены пресс-центр, пункт первичной медицинской помощи, хореографический и тренажерный залы, комнаты допинг-контроля, административные помещения, магазины, кафе и другие подсобные помещения. На территории этого спортивного объекта также построена гостиница, которая является одним из лучших гимнастических комплексов в мире. В этом спортивном сооружении, являющемся одним из лучших в мире гимнастических комплексов, также создан отель.

Федерация гимнастики Азербайджана активно занимается широким привлечением населения к физической культуре и оздоровительным мероприятиям, подготовкой национальных спортсменов, формированием и подготовкой сборных команд, их отправкой на международные соревнования, сборы. Здесь около 200 мальчиков и девочек старше 12-13 лет, наряду с спортивными занятиями, на основании договоренности с Министерством образования, продолжают также свое образование. Федерация развивает связи со спортивными организациями зарубежных стран и международными спортивными структурами.

На Национальной гимнастической арене на высоком уровне был организован ряд авторитетных спортивных соревнований. Наряду с престижными международными турнирами по различным видам гимнастики на этой грандиозной арене были организованы в 2016 году - церемония открытия 42-й Всемирной шахматной олимпиады, в 2015 году - гимнастические соревнования Первых Европейских игр, а в 2017 году - IV Игр исламской солидарности, в 2018 году – чемпионат мира по дзюдо.

После ознакомления с комплексом президент Болгарии и его супруга посмотрели показательные выступление гимнасток.

Побеседовав с гимнастами, президент Болгарии Румен Радев и первая леди Десислава Радева встретились с болгарскими спортсменами и деятелями спорта, действующими в Азербайджане.

В заключение состоялся взаимный обмен подарками и сделано фото на память.