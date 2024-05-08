О нас

Президент Болгарии и его супруга посетили Национальную гимнастическую арену

Президент Болгарии и его супруга посетили Национальную гимнастическую арену Президент Болгарии Румен Радев и его супруга Десислава Радева, находящиеся с официальным визитом в Азербайджане, 8 мая посетили Национальную гимнастическую арену.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 18:58
Президент Болгарии и его супруга посетили Национальную гимнастическую арену

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева 8 мая ознакомились с Национальной гимнастической ареной.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель министра Мариана Василева проинформировали президента Болгарии и его супругу о созданных на арене условиях.

Отмечено, что Национальная гимнастическая арена, рассчитанная на 9600 зрителей, состоит из двух частей. На арене регулярно осуществляется процесс подготовки гимнастов к международным соревнованиям. Гимнастический зал здесь состоит из основной соревновательной и вспомогательной учебной частей. На арене имеются залы для тренировок, аудитории, столовая для атлетов. В комплексе также расположены пресс-центр, пункт первичной медицинской помощи, хореографический и тренажерный залы, комнаты допинг-контроля, административные помещения, магазины, кафе и другие подсобные помещения. На территории этого спортивного объекта также построена гостиница, которая является одним из лучших гимнастических комплексов в мире. В этом спортивном сооружении, являющемся одним из лучших в мире гимнастических комплексов, также создан отель.

Федерация гимнастики Азербайджана активно занимается широким привлечением населения к физической культуре и оздоровительным мероприятиям, подготовкой национальных спортсменов, формированием и подготовкой сборных команд, их отправкой на международные соревнования, сборы. Здесь около 200 мальчиков и девочек старше 12-13 лет, наряду с спортивными занятиями, на основании договоренности с Министерством образования, продолжают также свое образование. Федерация развивает связи со спортивными организациями зарубежных стран и международными спортивными структурами.

На Национальной гимнастической арене на высоком уровне был организован ряд авторитетных спортивных соревнований. Наряду с престижными международными турнирами по различным видам гимнастики на этой грандиозной арене были организованы в 2016 году - церемония открытия 42-й Всемирной шахматной олимпиады, в 2015 году - гимнастические соревнования Первых Европейских игр, а в 2017 году - IV Игр исламской солидарности, в 2018 году – чемпионат мира по дзюдо.

После ознакомления с комплексом президент Болгарии и его супруга посмотрели показательные выступление гимнасток.

Побеседовав с гимнастами, президент Болгарии Румен Радев и первая леди Десислава Радева встретились с болгарскими спортсменами и деятелями спорта, действующими в Азербайджане.

В заключение состоялся взаимный обмен подарками и сделано фото на память.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPresident of Bulgaria and his spouse visit National Gymnastics Arena in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan Prezidenti və xanımı Milli Gimnastika Arenası ilə tanış olublar

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов встретился с директором по вопросам политики МИД Израиля
ФотоДжейхун Байрамов встретился с директором по вопросам политики МИД Израиля
8 мая 2024 г. 20:12
Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее
Эрдоган: Мирное соглашение между Баку и Ереваном должно быть подписано как можно скорее
8 мая 2024 г. 19:59
Президенты Азербайджана и Болгарии выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Болгарии выступили с заявлениями для прессы
8 мая 2024 г. 19:25
Радев: София и Баку стремятся использовать стратегические преимущества для связей между Европой и Азией
ФотоРадев: София и Баку стремятся использовать стратегические преимущества для связей между Европой и Азией
8 мая 2024 г. 19:19
Али Асадов передал Эрдогану приглашение на COP29
ФотоАли Асадов передал Эрдогану приглашение на COP29
8 мая 2024 г. 19:11
Посол: COP29 сыграет важную роль в привлечении внимания к минной проблеме
Посол: COP29 сыграет важную роль в привлечении внимания к минной проблеме
8 мая 2024 г. 19:10
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Азербайджан и Турция подписали ряд документов
Азербайджан и Турция подписали ряд документов
8 мая 2024 г. 18:22
Послы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку
ФотоПослы стран СНГ возложили цветы к Мемориалу воинской славы в Баку
8 мая 2024 г. 18:14
Исмаил Серагельдин награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
Исмаил Серагельдин награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
8 мая 2024 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi