Азербайджан и Турция подписали ряд документов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подписали в Анкаре План действий, охватывающий ряд областей сотрудничества между двумя странами.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подписали в Анкаре План действий, охватывающий ряд областей сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает анкарское бюро Report, стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области водного хозяйства между правительством Азербайджана и правительством Турции.

Кроме того, между двумя странами подписаны "Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли Турецкой Республики по созданию совместной рабочей группы по упрощению торговли", "Декларация о намерениях между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции по сотрудничеству в борьбе с болезнями животных", "Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и Турецко-азербайджанским деловым советом (DEİK)".