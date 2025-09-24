Президент Азербайджана: За последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов

Азербайджан инвестировал большие средства в транспортную инфраструктуру вдоль Среднего коридора, в частности, в морской порт, судостроительный завод, железные дороги и другую логистическую инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика".

Отмечается, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Каспийский грузовой флот составляют важнейшую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойное функционирование Среднего коридора. "В азербайджанском сегменте Среднего коридора ведутся работы по совершенствованию, цифровизации, модернизации инфраструктуры и расширению его пропускной способности.

За последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов, время транзита грузов значительно сократилось. Согласно проведенным подсчетам, к 2030 году пропускная способность Среднего коридора увеличится втрое по сравнению с 2021 годом, а время транзита грузов сократится вдвое", - подчеркивается в обращении главы государства.