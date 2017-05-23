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    Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, совершенного в городе Манчестер

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии госпоже Терезе Мэй.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемая госпожа премьер-министр,

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, совершенного в городе Манчестер.

    Мы крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым и важным сообща вести решительную борьбу с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства, желаю скорейшего исцеления раненым".

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