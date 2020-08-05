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Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге

Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.
Внешняя политика
5 августа 2020 г. 18:15
Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент, 

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате страшного взрыва, произошедшего в городе Бейрут.

В этот трудный момент заявляю, что азербайджанский народ солидарен с народом Ливана. Азербайджанская Республика окажет дружественной Ливанской Республике финансовую помощь с целью ликвидации последствий трагедии.

Выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших и народу Ливана, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev livanlı həmkarına başsağlığı verdi

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