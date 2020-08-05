Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате страшного взрыва, произошедшего в городе Бейрут.

В этот трудный момент заявляю, что азербайджанский народ солидарен с народом Ливана. Азербайджанская Республика окажет дружественной Ливанской Республике финансовую помощь с целью ликвидации последствий трагедии.

Выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших и народу Ливана, желаю скорейшего выздоровления раненым".