Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате страшного взрыва, произошедшего в городе Бейрут.
В этот трудный момент заявляю, что азербайджанский народ солидарен с народом Ливана. Азербайджанская Республика окажет дружественной Ливанской Республике финансовую помощь с целью ликвидации последствий трагедии.
Выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших и народу Ливана, желаю скорейшего выздоровления раненым".