Президент Азербайджана выразил соболезнования индонезийскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии, желаю исцеления пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!".