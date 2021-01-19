О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана выразил соболезнования индонезийскому коллеге

Президент Азербайджана выразил соболезнования индонезийскому коллеге "Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси"
Внешняя политика
19 января 2021 г. 13:24
Президент Азербайджана выразил соболезнования индонезийскому коллеге
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на острове Сулавеси.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии, желаю исцеления пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President expresses condolences to his Indonesian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti indoneziyalı həmkarına başsağlığı verib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Кто представит Азербайджан на инаугурации Джозефа Байдена?
Кто представит Азербайджан на инаугурации Джозефа Байдена?
19 января 2021 г. 10:28
Трагедия 20 Января в колумбийской прессе
Трагедия 20 Января в колумбийской прессе
19 января 2021 г. 08:18
Посол Франции: Заявление от 9 ноября должно позволить открыть новую страницу в истории Южного Кавказа
Посол Франции: Заявление от 9 ноября должно позволить открыть новую страницу в истории Южного Кавказа
18 января 2021 г. 18:08
Казахстанский депутат: Мы должны донести до мирового сообщества правду об Азербайджане
Казахстанский депутат: Мы должны донести до мирового сообщества правду об Азербайджане
18 января 2021 г. 17:49
Эрдоган: Турция и после этого будет поддерживать Азербайджан
Эрдоган: Турция и после этого будет поддерживать Азербайджан
16 января 2021 г. 19:32
Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор
Между Ильхамом Алиевым и Эрдоганом состоялся телефонный разговор
16 января 2021 г. 17:56
Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили развитие двусторонних связей
Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили развитие двусторонних связей
16 января 2021 г. 17:13
В здании посольства Азербайджана в Латвии произошел пожар
В здании посольства Азербайджана в Латвии произошел пожар
16 января 2021 г. 13:00
МИД: Армения должна ответить перед международным судом
МИД: Армения должна ответить перед международным судом
16 января 2021 г. 00:09
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор
15 января 2021 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi