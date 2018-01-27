Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Республики Корея

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Корея Mуну Джеину.

Как сообщает Report, президент выразил глубокую опечаленность в связи с известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в больнице города Mирьян.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования корейскому коллеге, семьям и близким погибших, всему корейскому народу, пожелал исцеления раненым.