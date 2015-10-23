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    ​Президент Азербайджана выразил соболезнования Франсуа Олланду

    “Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия глубоко опечалило меня

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Франции Франсуа Олланду. 

    Как передает Report, в тексте письма говорится:

    “Известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия глубоко опечалило меня.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции глубокое соболезнование, желаю скорейшего выздоровления раненым и получившим травмы".

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