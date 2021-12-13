Встреча главы Евросовета с лидерами Азербайджана и Армении запланирована на 14 декабря

Встречу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется провести 14 декабря.

Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель проведет 14 декабря в Брюсселе трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Report, cначала ожидаются двухсторонние встречи председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана и премьером Армении. Затем он проведет с ними трехстороннюю встречу.

Напомним, 19 ноября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Совета ЕС выступил с предложением организовать встречу лидеров двух стран в рамках саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря этого года в Брюсселе.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.