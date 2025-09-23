Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 22:00
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с президентом Кении Уильямом Самои Руто.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы нашего государства.

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb

    Лента новостей