Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 22:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с президентом Кении Уильямом Самои Руто.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы нашего государства.
