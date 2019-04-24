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Президент Азербайджана встретился в Пекине с главой корпорации CETC International

Президент Азербайджана встретился в Пекине с главой корпорации CETC

24 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Пекине с генеральным директором корпорации CETC International Ву Манчином.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив на встрече, что корпорация CETC International является одной из специализированных компаний Китая в области радиоэлектроники, Ву Манчин сказал, что они на протяжении многих лет успешно действуют в этом секторе. Он подчеркнул, что корпорация наладила с Азербайджаном сотрудничество в этой области и удовлетворена этим, отметил развитие связей.

Подчеркнув, что между двумя странами существуют дружественные связи, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в активной деятельности крупных компаний Китая в нашей стране. Глава государства отметил, что в лице многих китайских компаний уже налажено хорошее партнерство. Он подчеркнул, что в Азербайджане имеется широкое поле деятельности для иностранных компаний.

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