Президент Азербайджана встретился в Давосе с премьер-министром Люксембурга

17 января, 2017 20:44

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.