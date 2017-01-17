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    Президент Азербайджана встретился в Давосе с премьер-министром Люксембурга

    Информацию распространила пресс-служба президента

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Люксембурга, государственным министром Ксавье Беттелем.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента. 

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