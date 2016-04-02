Президент Азербайджана встретился с заместителем государственного секретаря США

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 1 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с заместителем государственного секретаря США Томасом Шенноном.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах. Поделившись мнением об итогах визита в США, президент Азербайджана выразил свое удовлетворение, подчеркнув, что визит был успешным. Президент Ильхам Алиев отметил, что визит и встречи, проведенные во время визита, вносят вклад в работу по поднятию на новый уровень двусторонних отношений, опирающихся на стратегическое сотрудничество.

Заместитель государственного секретаря США Томас Шеннон довел до внимания, что с интересом наблюдал за успешными встречами главы нашего государства в Вашингтоне. Он отметил, что США придают важное значение развитию отношений с Азербайджаном, выразил надежду на то, что наши связи в различных сферах будут успешно расширяться и впредь.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и в связи с перспективами сотрудничества в энергетической, экономической и торговой сферах.