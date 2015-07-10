Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Италии

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ 9 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Италии Маттео Ренци в расширенном составе.

По сообщениям Report, на встрече в расширенном составе премьер-министр Маттео Ренци отметил успешное развитие двусторонних отношений, подчеркнул значение взаимных визитов. Расценив двусторонние отношения между нашими странами как дружественные и партнерские, Премьер-министр сказал, что его страна намерена и впредь углублять азербайджано-итальянское сотрудничество.

Передав президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи проведением первых Европейских игр на высоком уровне, премьер-министр Италии подчеркнул прекрасную организацию павильона Азербайджана на международной выставке Milan Expo 2015. Он поблагодарил Президента Азербайджана за участие в выставке.

Премьер-министр Маттео Ренци отметил важность продолжения сотрудничества, направленного на реализацию проекта ТАР. Он сказал, что осуществляемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева меры в области обеспечения толерантности на высоком уровне являются примером.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что между нашими странами существуют дружественные отношения, отметил успешное развитие двусторонних связей в различных сферах. Глава государства заявил, что дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Италией носят характер стратегического партнерства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что принятие решения о проведении в Азербайджане первых Европейских игр именно в Италии носит символический характер. Глава государства высоко оценил то, что Италия была представлена на первых Европейских играх «Баку-2015» большой делегацией. Президент Азербайджана подчеркнул прекрасную организацию выставки Milan Expo 2015.

В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах. Было отмечено, что для расширения связей в области инфраструктуры, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта, здравоохранения и других отраслях есть хороший потенциал. Было подчеркнуто успешное развитие связей в энергетической сфере, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в неэнергетическом секторе.

На встрече было отмечено значение двусторонних отношений между нашими странами с точки зрения связей Азербайджан-Европейский Союз, состоялся обмен мнениями по региональным, международным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.