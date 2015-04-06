​Президент Азербайджана встретился с министром финансов Королевства Саудовская Аравия

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Эр-Рияде с министром финансов Королевства Саудовская Аравия Ибрагимом Аль Ассафом.

Как передает Report, на встрече было отмечено, что политические связи между нашими странами и успешное сотрудничество в рамках международных организаций создают хорошие возможности для реализации различных проектов в экономической, инфраструктурной и других областях.

Подчеркивалось, что в настоящее время осуществляются различные проекты сотрудничества в дорожном строительстве, водоснабжении и других сферах. Были проведены обсуждения, связанные с реализацией в продолжение деятельности в этих направлениях различных проектов в социальной сфере, в области ирригации, сельского хозяйства, канализации и других отраслях.