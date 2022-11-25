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Президент Азербайджана: Встреча в Брюсселе не состоится

Президент Азербайджана: Встреча в Брюсселе не состоится Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 12:13
Президент Азербайджана: Встреча в Брюсселе не состоится

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Dekabrın 7-də Brüsseldə Nikol Paşinyanla nəzərdə tutulan görüş keçirilməyəcək"

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