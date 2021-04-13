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Президент Азербайджана: В отличие от Армении, никто не подарил нам 5 миллиардов долларов

Президент Азербайджана: В отличие от Армении, никто не подарил нам 5 миллиардов долларов Экономическая независимость была одним из основных вопросов
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 03:40
Президент Азербайджана: В отличие от Армении, никто не подарил нам 5 миллиардов долларов

"Экономическая независимость была одним из основных вопросов. И мы добились этого. Добились энергетической независимости. Реализовали исторические проекты. В 2006-2007 годах были построены нефте- и газопроводы. Если бы эти трубопроводы не были построены, то у нас не было бы таких средств. А если нет средств, не было бы и вооружения. Никто не подарил нам оружие".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

"В отличие от Армении, никто не подарил нам 5 миллиардов долларов. Стоимость их уничтоженных и взятых в качестве трофеев вооружений составляет 5 миллиардов долларов. Мы приобрели за деньги. Если бы не было экономической независимости, то как могли приобрести? Как могли бы вести войну? Земли могли навечно остаться под пятой армян. Поэтому экономическая независимость была основным вопросом, мы готовились и в этой сфере. Мы должны были превратить Армению в тупик. Проложили все транспортные, коммуникационные, энергетические маршруты так, что они прошли в обход их. С каким только давлением я не столкнулся, - нет, этот маршрут должен пройти через Армению, железная дорога должна пройти через Армению. Не следует строить Баку-Тбилиси-Карс, мы не дадим кредит на это. Я ответил, не даете и не надо. Я сам предоставил Грузии кредит в 725 миллионов долларов. Мы добились этого, построили, и Армения превратилась в тупик. Это само по себе привело к тому, что началось массовое переселение из Армении. Когда начинается переселение, сужается рынок. По мере сужения рынка никто не станет вкладывать инвестиции. Надо быть сумасшедшим, чтобы вкладывать инвестиции в Армению, и в те годы, и особенно сейчас. Таким образом, одна из основных задач заключалась в том, чтобы экономически подорвать Армению, я не скрываю этого, и мы добились поставленной цели", - отметил Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistandan fərqli olaraq 5 milyard dolları heç kim hədiyyə eləməyib"

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