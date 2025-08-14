О нас

Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал о сбитом самолете AZAL

Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал о сбитом самолете AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в США дал интервью телеканалу Fox News.
Внешняя политика
14 августа 2025 г. 23:45
Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал о сбитом самолете AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в США дал интервью телеканалу Fox News.

Как передает Report, в интервью глава государства рассказал об отношениях с Россией и про инцидент 25 декабря 2024 года, когда был сбит самолет "Азербайджанских авиалиний".

Он отметил, что Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. "Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации", - добавил президент И. Алиев.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

