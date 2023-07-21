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Президент Азербайджана: Сотрудничество со странами Центральной Азии очень динамично

Президент Азербайджана: Сотрудничество со странами Центральной Азии очень динамично Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в целом очень динамично.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 21:23
Президент Азербайджана: Сотрудничество со странами Центральной Азии очень динамично

Сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в целом очень динамично.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Я посетил многие страны Центральной Азии в прошлом и в этом году. С визитами в Азербайджане побывали также президенты стран Центральной Азии. А к концу года мы ожидаем ещё больше визитов президентов дружественных стран", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан активно работает над вопросами двусторонних инвестиций и торговли. "Мы создали Совместный инвестиционный фонд с Узбекистаном и с Кыргызстаном. Объем активов не очень большой, но зависит от наличия проектов. Объем фонда с Узбекистаном находится на уровне полумиллиарда долларов США, а с Кыргызстаном, - по-моему, 25 млн долларов США. Поскольку у нас пока нет проектов для реализации, эти фонды можно будет увеличить, и они будут увеличены", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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