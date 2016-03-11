Президент Азербайджана: Сотрудничество с Ираном, охватывающее все сферы, стремительно развивается

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с командующим Пограничными войсками Исламской Республики Иран Гасымом Рзаи.

С удовлетворением вспомнив недавний визит в Исламскую Республику Иран, глава государства, сказал, что визит дал прекрасные результаты, и отметил значение подписания 12 двусторонних документов по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество двух стран, охватывающее все сферы, стремительно развивается. Констатировав, что связи между пограничными службами Ирана и Азербайджана имеют большую историю, глава государства отметил, что визит командующего Пограничными войсками Исламской Республики Иран Гасыма Рзаи в нашу страну придаст им новый импульс. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан и Иран, а также народы двух стран объединяет большая история. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан и Иран осуществляют совместную деятельность против международных вызовов, отметил важность расширения координации деятельности пограничных служб двух стран и углубления сотрудничества.

Командующий Пограничными войсками Гасым Рзаи подчеркнул значение поддержки президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Хасаном Рухани развития связей между пограничными службами Азербайджана и Ирана. Он с удовлетворением отметил последний визит президента Ильхама Алиева в Иран и проведенные в ходе него плодотворные встречи. Гасым Рзаи сказал, что взаимные визиты высокого уровня придадут импульс расширению сотрудничества между пограничными службами двух стран.