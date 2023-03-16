Президент Азербайджана: Развитие Турции является важным условием для всего тюркского мира

За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают.

За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Сейчас все в мире видят военную мощь Турции, ее большие успехи в области оборонной промышленности. Обеспечение в эти годы непрерывной стабильности в Турции, развитие страны являются важным условием для всего тюркского мира", - отметил глава государства.