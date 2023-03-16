О нас

Президент Азербайджана: Развитие Турции является важным условием для всего тюркского мира

Президент Азербайджана: Развитие Турции является важным условием для всего тюркского мира За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 15:24
Президент Азербайджана: Развитие Турции является важным условием для всего тюркского мира
Ильхам Алиев

За последние 20 лет при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Сейчас все в мире видят военную мощь Турции, ее большие успехи в области оборонной промышленности. Обеспечение в эти годы непрерывной стабильности в Турции, развитие страны являются важным условием для всего тюркского мира", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: Türkiye`s development is essential for entire Turkic world
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyənin inkişafı bütün türk dünyası üçün önəmli şərtdir"

Другие новости из категории

Генсек ОТГ: Тюркские государства были рядом с Азербайджаном во время Второй карабахской войны
Генсек ОТГ: Тюркские государства были рядом с Азербайджаном во время Второй карабахской войны
16 марта 2023 г. 16:33
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Президент Ильхам Алиев: Армения уничтожила наше культурное наследие в Западном Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Армения уничтожила наше культурное наследие в Западном Азербайджане
16 марта 2023 г. 16:11
Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности
Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности
16 марта 2023 г. 16:08
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью двух человек при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:38
Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни
Президент: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни
16 марта 2023 г. 15:24
Ильхам Алиев: Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления освобожденных территорий
16 марта 2023 г. 15:23
Президент Ильхам Алиев: После землетрясения в Турции Азербайджан мобилизовался для оказания помощи братской стране
Президент Ильхам Алиев: После землетрясения в Турции Азербайджан мобилизовался для оказания помощи братской стране
16 марта 2023 г. 15:23
Президент: Армения все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана
Президент: Армения все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана
16 марта 2023 г. 15:22
Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства
Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства
16 марта 2023 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi