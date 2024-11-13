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Президент Азербайджана рассказал о преступлениях, совершенных Францией на заморских территориях

Президент Азербайджана рассказал о преступлениях, совершенных Францией на заморских территориях Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила - ред.) сохраняются там до сих пор.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 13:56
Президент Азербайджана рассказал о преступлениях, совершенных Францией на заморских территориях

Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила - ред.) сохраняются там до сих пор.

Как сообщает Report, эти мысли президент Ильхам Алиев высказал в ходе выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), прошедшем в рамках COP29.

Подчеркнув, что природа Французской Полинезии подверглась серьезной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции, глава государства заявил, что в загрязнении почвы и нанесении ущерба островам виновна Франция. А если учесть 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме нашей планеты.

Говоря о преступлениях на заморских территориях, президент Азербайджана заявил, что Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan highlights crimes committed by France in overseas territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Fransanın dənizaşırı ərazilərdə törətdiyi cinayətlərdən danışıb

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