Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении

«Несмотря на то, что прошло два года после окончания второй карабахской войны, Армения продолжает свои военные провокации на границе».

"Несмотря на то, что прошло два года после окончания Второй карабахской войны, Армения продолжает свои военные провокации на границе".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде 11 ноября.

"Наконец, в сентябре Вооруженные Силы Азербайджана были вынуждены начать решительную контрнаступательную операцию, чтобы предотвратить военную провокацию Армении. Армения пытается ввести в заблуждение мировое общественное мнение, несправедливо обвиняя Азербайджан в военной агрессии. Мы категорически отвергаем эти безосновательные претензии. Мы воевали на своих землях и мы разгромили армянскую армию и изгнали ее с наших исконных земель", - сказал глава государства.