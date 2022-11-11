О нас

Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении

Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении «Несмотря на то, что прошло два года после окончания второй карабахской войны, Армения продолжает свои военные провокации на границе».
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Ильхам Алиев

"Несмотря на то, что прошло два года после окончания Второй карабахской войны, Армения продолжает свои военные провокации на границе".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде 11 ноября.

"Наконец, в сентябре Вооруженные Силы Азербайджана были вынуждены начать решительную контрнаступательную операцию, чтобы предотвратить военную провокацию Армении. Армения пытается ввести в заблуждение мировое общественное мнение, несправедливо обвиняя Азербайджан в военной агрессии. Мы категорически отвергаем эти безосновательные претензии. Мы воевали на своих землях и мы разгромили армянскую армию и изгнали ее с наших исконных земель", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani President informs participants of OTS summit about Armenia’s provocations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti TDT-nin Zirvə Görüşünün iştirakçılarını Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

Самое читаемое

СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
6 ноября 2022 г. 04:47
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
6 ноября 2022 г. 04:13
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
5 ноября 2022 г. 23:31
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
5 ноября 2022 г. 11:08
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
5 ноября 2022 г. 23:14
Звезда американской поп-музыки Аарон Картер умер в возрасте 34 лет
Звезда американской поп-музыки Аарон Картер умер в возрасте 34 лет
6 ноября 2022 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi