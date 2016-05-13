​Президент Азербайджана: Проект Южный газовый коридор успешно реализуется

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ 13 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Республики Болгария Даниэлем Митовым.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив проведенные как в Болгарии, так и в Азербайджане встречи с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым и премьер-министром Бойко Борисовым, президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы эти встречи носили регулярный характер. Подчеркнув, что наши связи успешно развиваются в духе дружбы, глава государства сказал, что Болгария является одним из близких друзей Азербайджана. Отметив очень хороший уровень отношений в политической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна намерена расширить экономическое сотрудничество с Болгарией. Выразив удовлетворение тем, что Болгария на высоком уровне представлена в Консультативном совете Южного газового коридора, глава государства подчеркнул успешную реализацию проекта Южный газовый коридор. Доведя до внимания, что отношения между Азербайджаном и Болгарией находятся на высоком уровне, президент Ильхам Алиев выразил признательность Болгарии за поддержку планов по сотрудничеству Азербайджана с Европейским Союзом. Выразив надежду на успешное продолжение переговоров с Европейским Союзом, глава государства сказал, что существуют хорошие возможности для расширения нашего сотрудничества, имеющего стратегическое значение.

Подчеркнув важность отношений между нашими странами, основанных на искренности, дружбе и взаимном доверии, президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время Болгария и Азербайджан активно сотрудничают и в культурной сфере.

Глава государства выразил надежду на то, что визит в нашу страну министра иностранных дел Болгарии Даниэля Митова будет плодотворным.

Министр иностранных дел Болгарии Даниэль Митов выразил признательность главе нашего государства за оказанное гостеприимство. Подчеркнув, что связи между нашими странами находятся на очень высоком уровне, министр иностранных дел Болгарии сказал, что наши динамично развивающиеся двусторонние отношения носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, отметил необходимость укрепления связей в этом направлении.

Говоря об энергетических проектах, болгарский министр подчеркнул, что проект Южный газовый коридор имеет стратегическое значение для его страны, выразил уверенность в том, что этот проект создаст возможность для расширения сотрудничества не только между Азербайджаном и Болгарией, но и Азербайджаном и Европейским Союзом.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационных технологий и других сферах.