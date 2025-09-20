Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 16:52
    Президент Азербайджана призвал к увеличению числа руандийских студентов в стране

    Президент Ильхам Алиев призвал к увеличению числа руандийских студентов в Азербайджане путем совместных усилий.

    Как сообщает Report, об этом глава государства заявил, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Руанды Полем Кагаме.

    По его словам, Руанду посещали различные делегации из Азербайджана, в том числе делегация Фонда Гейдара Алиева в прошлом году.

    "Я благодарен господину президенту за то, что он принял вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву. Она была очень впечатлена увиденным – масштабным развитием страны, а также приверженностью народа государственности, независимости и самостоятельной политике. Мы рады, что Фонд Гейдара Алиева имеет возможность поддерживать образовательные программы в Вашей стране. Считаю, что это направление должно быть одним из приоритетов в наших двусторонних отношениях. Перед визитом господина президента я просмотрел кое-какую информацию и выяснил, что у нас в Азербайджане учится только один студент из Руанды. Думаю, мы можем совместно работать над увеличением числа студентов в рамках программы государственных стипендий Азербайджана", - сказал Ильхам Алиев.

