Президент Азербайджана принял первого заместителя премьер-министра Италии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 июня принял первого заместителя премьер-министра Итальянской Республики Клаудио Де Винченти, прибывшего в нашу страну для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, первый заместитель премьер-министра Италии Клаудио Де Винченти сказал, что церемония открытия первых Европейских игр "Баку-2015" произвела на него глубокое впечатление.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Италией, отмечено значение визита с точки зрения обсуждения различных направлений нашего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития связей в области энергетики, инвестирования, сельского хозяйства, защиты окружающей среды, ненефтяного сектора и других сферах.